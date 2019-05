Meerhoven24 is niet zomaar een sponsorloop

Vijf dagen tango in Eindhoven

12:28 EINDHOVEN - Tango leeft in Eindhoven. Al twintig jaar. Elk jaar is er rond Hemelvaart een festival. Vijf dagen lang houdt de vereniging TipoTango open huis in het voormalige schoolgebouw aan de Kardinaal de Jongweg. Met workshops, dj’s, live muziek, eten en natuurlijk de passionele dans uit Buenos Aires.