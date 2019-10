MeerhovenQuiz loopt lekker

Na drie ‘opwarmrondes’ vond afgelopen weekend onder grote belangstelling de MeerhovenQuiz voor de tweede keer plaats. De quiz is een initiatief van Jaqueline Renders met als doel een leuk en verbindend evenement neer te zetten voor mensen in Meerhoven. Iedereen is dus welkom, ongeacht leeftijd, achtergrond of hoe lang je in Meerhoven woont.

Omdat de quiz in 2018 al een groot succes was, heeft de organisatie besloten om dit jaar een stichting te vormen en zo wat meer ‘body’ aan de opzet te kunnen geven. De vragen en opdrachten voor de quiz worden volledig zelf door de organisatie uitgedacht. Renders: ,,Je hoort vaak dat dit soort quizzen vragen kopiëren van tv of andere organisaties, dat doen wij dus niet, alles wordt zelf bedacht.”

Opkomst

Aan deze editie deden 36 teams mee, iets minder dan de eerste keer. Renders: ,,De teams waren een stuk groter en er zijn zelfs een aantal teams gefuseerd. Wij schatten een opkomst van 700 à 800 mensen.”

Over drie weken wordt de winnaar bekend gemaakt op een grote feestavond. Renders: ,,Er zijn niet veel van dit soort avonden in Meerhoven, dus er was een ware run op het beperkte aantal kaarten.”

De winnaar wint, naast een mooie trofee, een bedrag van 300 euro, dat het team mag schenken aan een vereniging in Meerhoven of een landelijk erkend goed doel. Daarnaast wint het team zelf nog een geheime prijs.