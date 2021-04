Meest kitscherige villa van Eindhoven is niet meer: eigenaar stript oude landhuis Johan Vlemmix

Updates Van lokale helden naar rondrijden­de DJ's in een virtuele kroon: dit gebeurt er tijdens de digitale Koningsdag in Eindhoven

13:36 EINDHOVEN - Koningsdag 2021 in Eindhoven. Anders dan anders en helemaal coronaproof, want alles gaat volledig digitaal. Hoewel de koning en zijn gezin fysiek op de High Tech Campus zijn, kunnen wij zijn 54e verjaardag online vieren. Het programma staat bomvol en net als op een echt festival mis je waarschijnlijk meer dan dat je ziet, maar we proberen in dit verslag de meest spraakmakende momenten te belichten.