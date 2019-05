Meeste drugsafval wordt ongezien geloosd via wc's en straatkolken, in Eindhoven gebeurt dat elke week

EINDHOVEN - De vaten met drugsafval op een bospaadje of een weiland vallen op, maar veel vaker lozen criminelen rechtstreeks in het riool. In Eindhoven gebeurt dat minimaal een keer per week.

Het wordt door de wc gespoeld, naar een afvoerputje geleid of vanuit een duizendlitervat rechtstreeks in een straatkolk gegoten. Criminelen in Eindhoven dumpen hun drugsafval massaal via het riool. De vermoedens waren er altijd al, maar nu is er ook wetenschappelijk onderzoek om die theorie te onderbouwen. Uit onderzoek van wateronderzoeksinstituut KWR blijkt dat er wékelijks rioollozingen in de stad zijn. Ook opvallend: in Utrecht en Amsterdam komt het fenomeen (nagenoeg) niet voor.

Gierkelders

Al jaren is er veel aandacht voor de honderden vaten met drugsafval die op verlaten bosweggetje of in weilanden worden gedumpt. Bekend zijn ook de verhalen over dumpingen in gierkelders, zoals in Someren. Via de mest die werd uitgereden op het land kwam xtc-afval uiteindelijk in het maïs terecht. Maar misschien nog wel verontrustender is dat het drugsafval twee keer zo vaak ongezien wordt gedumpt. Waar? In het riool dus.

De KWR meet al sinds 2011 elk jaar een week lang de hoeveelheid drugs in het rioolwater. Daarmee kan het instituut iets zeggen over de hoeveel cocaïne of xtc de inwoners van Amsterdam, Utrecht en Eindhoven gebruiken. „Maar de concentraties in Eindhoven waren zo hoog: dat kon onmogelijk met ‘normale’ consumptie worden verklaard”, zegt onderzoeker Pim de Voogt van het KWR. „In Amsterdam en Utrecht zag je dat helemaal niet.”

Geslikt en uitgeplast

Drugsafval was meteen het vermoeden. Met een nieuw onderzoek werden er twee maanden lang elke dag monsters genomen. Daarbij kon er onderscheid worden gemaakt tussen gebruikte xtc (geslikt en uitgeplast) en ongebruikte xtc (restanten die met drugsafval werden gedumpt). Wat bleek? De laatste groep overtrof de eerste ruimschoots. „En dan heb je het maar over 1 tot 5 procent van het afval”, zegt De Voogt. “De rest zijn allerlei soorten chemicaliën: van zuren tot en met stoffen als ammonium.”

In de metingen vielen de lozingen op doordat dan de concentraties van deze stoffen een stuk hoger waren. In totaal werd er tien van de pieken geturfd. Bij de hoogste piek kwam er zo’n twaalf kilo xtc op een dag door de waterzuivering. De Voogt: „Maar mogelijk waren er wel meer dan tien lozingen. Het kan zijn dat ze samenvielen in een piek. We zijn ook in een drugslab geweest waarbij het afval continu via een buis in het afvalputje liep. Dan zie je niet terug in een piek.”

Vaten steeds vaker leeg

De uitkomsten van het onderzoek verbazen Leon van Zoggel niet. Hij werkt bij Strukton dat verantwoordelijk is voor het opruimen van gedumpt drugsafval in onder andere Zuidoost-Brabant. „De vaten die wij aantreffen in de natuur zijn steeds vaker leeg. Dus dan moet het op een andere manier zijn gedumpt. En wat is makkelijker dan het in het riool gooien.”

Hij maakt zich vooral zorgen over de toename van de hoeveelheid drugsafval. Tot een paar jaar geleden werd amfetamine gemaakt met de grondstof BMK. „Maar die is nu verboden. Dus werd het productieproces uitgebreid waarbij eerst BMK moest worden gemaakt. Daardoor leverde het maken van een kilo amfetamine niet langer 7 maar ongeveer 20 kilo afval op. Nu is de belangrijkste grondstof om BMK te maken, Apaan, ook verboden. Dus wordt er weer een stap aan het productieproces toegevoegd en krijg je nóg meer afval.”

Vissen en organismen

Dat afval is bovendien lastig uit het water te halen. Met cocaïne en amfetamine weet de waterzuivering nog wel raad, maar xtc en bijvoorbeeld ook valium stromen gewoon door naar het oppervlaktewater. De drugs komt sterk verdund terecht in rivieren en meren. Kan dat kwaad? Niemand die het weet. „Er is weinig onderzoek gedaan naar de effecten van drugs op vissen of kleine organismen”, zegt De Voogt. „Maar goed, xtc doet iets met de persoon die het slikt. Dus het is aannemelijk dat het ook het gedrag van vissen kan veranderen.”