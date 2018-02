Meeste flitsboetes van Brabant uitgedeeld in Eindhoven

Tentoonstelling 'The Eindhoven School' gaat op reis

14:12 EINDHOVEN - Dertig jaar geleden was er op de TU/e een tentoonstelling te zien over het fenomeen The Eindhoven School. Daar werd het werk getoond van 23 afstudeerders. In een nieuwe expositie gaat de faculteit Bouwkunde op dat moment in 1988 in.