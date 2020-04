Meeste internationale studenten TU Eindhoven zijn gebleven

Kamervra­gen over ‘asperge-vluch­ten’ Eindhoven Airport: ‘Lijkt alsof oogje wordt dichtgekne­pen’

7 april EINDHOVEN - De minister moet vluchten op Eindhoven Airport stilleggen als die niet voldoen aan de corona-voorschriften. Dat vindt de SP die dinsdag Kamervragen indiende naar aanleiding van berichtgeving over vluchten met seizoensarbeiders die sinds vorige week arriveren op de luchthaven. De honderden arbeidsmigranten uit Oost-Europa gaan met name in Duitsland werken als aspergesteker of aardbeienplukker. Met busjes worden ze vervolgens over de grens gebracht.