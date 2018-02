Meeste vergunningen nieuwbouw in Zuidoost-Brabant verstrekt in Eindhoven

Burgemeester Jorritsma van Eindhoven furieus over kritiek BBL

10:39 EINDHOVEN ,,Dit raakt me echt tot in het diepste van mijn ziel." Burgemeester John Jorritsma reageerde woensdagavond furieus op het kritische opinieartikel van de lijsttrekker van de Brede Beweging Linksom (BBL) in het ED van woensdag. BBL vindt dat Jorritsma zich met zijn verzoek aan kandidaat-raadsleden om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) mengt in het proces van vrije verkiezingen.