Meevallers dempen tekort in Eindhoven

Onverwachte meevallers zorgen er voor dat het tekort in de Eindhovense schatkist niet zo hoog uitvalt als werd gevreesd. Het gemeentebestuur komt daarom over het boekjaar 2017 geen 21 miljoen euro tekort maar afgerond 3 miljoen euro.

Die meevallers zijn vooral van boekhoudkundige aard. Het Eindhovense stadsbestuur kon een meevaller van 18 miljoen euro bijboeken als gevolg van wettelijke veranderingen. Winsten in de financiële afwikkeling van bestemmingsplannen moet daarom nu al in de cijfers worden verwerkt, in plaats van bij de eindafrekening.

,,In feite papieren winst, maar wel belangrijk omdat het tekort waar de stad mee kampt anders nog hoger zou zijn uitgevallen", aldus de Eindhovense wethouder van financiën Marcel Oosterveer (VVD), pas sinds afgelopen dinsdagavond in functie.

Sociaal domein

Hoofdoorzaak voor de grote tekorten zijn, zoals bekend, de volledig uit de hand gelopen kosten van het sociaal domein. In 2017 heeft de gemeente daar, op een budget van 400 miljoen euro, maar liefst 46 miljoen euro meer aan uitgegeven dan was begroot. En dat voor het tweede jaar op rij. Voor dit jaar wordt rekening gehouden met een overschrijding van 20 tot 30 miljoen euro.

Het tekort over 2017 wordt nog gedempt door andere, positief uitgevallen begrotingsposten: er was in dat jaar zowel sprake van een hoger uitgevallen uitkering uit het gemeentefonds als van geslaagde bezuinigingen. Die besparingen werden doorgevoerd toen in de loop van 2017 bleek dat er structureel te veel geld werd uitgegeven in het sociaal domein. Bij elkaar gaat het om een bedrag van 20 miljoen euro.

,,Alarmerend, inderdaad", zegt Oosterveer over de jaarcijfers. ,,Er zijn forse maatregelen nodig om deze trend in het sociaal domein te doorbreken. Niet voor niets hebben we in het nieuwe coalitie-akkoord een aantal maatregelen met elkaar afgesproken. Die maatregelen moeten er voor zorgen dat inkomsten en uitgaven weer met elkaar in evenwicht komen."

Pijnlijk

Die maatregelen zijn aan de ene kant het snijden in de zorgkosten en aan de andere kant het verhogen van de woonlasten met tien procent. ,,Vervelende en pijnlijke maatregelen, maar ze zijn wel hard nodig", zo vindt de wethouder, die nog vooruitlopen wil lopen op de nadere uitwerking van die maatregelen. ,,Die uitwerking zal de komende maanden verder gebeuren."

Als gevolg van het tekort nemen de gemeentelijke reserves - officieel weerstandsvermogen genoemd - verder af, tot een bedrag van 68 miljoen, lager dan is afgesproken. Eind dit jaar moet er nog eens 10 miljoen euro uit die spaarpot gehaald worden om een deel van het tekort op het sociaal domein voor dit jaar op te vangen.