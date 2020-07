Megaclaim voor BAM na debacle parkeergarage bij Eindhoven Airport

83 flessen lachgas opgeslagen in Eindhoven­se woonwijk: ‘Gevaarlijk bij brand’

21:49 EINDHOVEN - In een garagebox in de Eindhovense Kruisstraat vond de politie vrijdagmiddag 51 flessen lachgas. Ze werden ontdekt nadat even daarvoor in een auto ook al 32 flessen waren aangetroffen.