Megamoskee in Eindhoven na jaren bouwen nog steeds niet af: ‘Er zijn nog tonnen aan donaties nodig’

Man (52) met ‘fraaie illegale apotheek’ opgepakt tijdens drugs bezorgen in Eindhoven

EINDHOVEN - Een 52-jarige man uit Eindhoven is maandag tijdens een ‘bezorgronde’ aangehouden op verdenking van het handelen in verdovende middelen. Volgens de politie werd in zijn woning een aanzienlijke hoeveelheid drugs aangetroffen, waaronder een partij amfetamine.