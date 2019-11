Megan (7): ‘Gooi afval in de prullenbak, niet op de straat’

CDA en PvdA: onderzoek naar privacy slachtof­fers en nabestaan­den in strafzaken na boek over Nicole van den Hurk

14:51 DEN HAAG - De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet onderzoek doen naar de privacybescherming van slachtoffers en nabestaanden in strafzaken. CDA en PvdA in de Tweede Kamer hebben daartoe opgeroepen, onder andere naar aanleiding van de publicatie van een boek over het onderzoek naar de dood van Nicole van den Hurk.