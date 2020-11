Megaplan rond station Eindhoven gaat 470 miljoen kosten, bussen gaan ondergronds

Zwembaden weer open? Tongelreep in Eindhoven nog even niet

18 november EINDHOVEN - Vanaf donderdag mogen zwemliefhebbers weer naar de (binnen)zwembaden in Nederland. Helaas kan de Tongelreep in Eindhoven nog even niet volledig open. In het dak van het 25-meterbad is een technisch mankement ontdekt.