Megaproject Knoop XL te groot en complex voor Eindhoven? Waarschuwing: er zijn valkuilen

School maakt plaats voor huizen: 70 appartemen­ten in 3 gebouwen op plek oud Vakcollege in Hel­mond-Noord

HELMOND - Twee scholen in Helmond-Noord maken plaats voor woningen. Eerst is eind dit jaar het oude Vakcollege bij de Ruusbroeclaan aan de beurt. Voor het vroegere Dr. Knippenbergcollege zijn ook plannen in de maak.

7:00