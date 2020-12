Megaproject Knoop XL vereist extra mankracht bij gemeente Eindhoven

EINDHOVEN - Voor de herontwikkeling van het hele gebied rondom het centraal station in Eindhoven tot het internationale knooppunt Eindhoven XL is meer mankracht nodig bij de gemeente. Huisaccountant Deloitte waarschuwt voor een dreigend capaciteitsprobleem dat nu al de aandacht vereist.

Bij een tussentijdse controle komt Deloitte tot de slotsom dat Knoop XL een project van de buitencategorie is en bovendien extra complex door andere ontwikkelingen in de binnenstad en op het spoor. ,,Vanwege de omvang van het project roept dit naar verwachting op termijn een capaciteitsvraagstuk op, aangezien de gemeente een dergelijk groot en complex project niet zonder meer met de bestaande personele capaciteit en naast de lopende processen en activiteiten kan uitvoeren’’, schrijft de accountant.

Terecht punt

Deloitte adviseert het gemeentebestuur om op korte termijn na te denken over een uitbreiding van het ambtenarenkorps. Als de gemeenteraad in februari beslist over het megaplan om een ondergronds busstation en 6500 nieuwe woningen te gaan bouwen in het gebied Fellenoord moet er ook geld gereserveerd worden voor extra personeel, denkt de accountant.

Wethouder Stijn Steenbakkers is het op hoofdlijnen eens met de accountant. ,,Het is een terecht punt’’, zegt hij. ,,We zijn er nu mee bezig.’’

De gemeente denkt aan een hele speciale afdeling, een projectorganisatie of projectbureau voor Knoop XL.

Zo snel mogelijk

Ook de gemeenteraad was eerder al kritisch over de capaciteit op het gemeentehuis om steun te bieden aan projectontwikkelaars die Eindhoven helpen om 3000 nieuwe huizen per jaar te bouwen.

Hoeveel extra handjes er nodig zijn, kan de wethouder nog niet inschatten. ,,Hoeveel dat precies is, durf ik nog niet te zeggen. Je moet denken aan een organisatie van substantiële omvang. Het gaat ten slotte om wonen, werken, groen en samenwerken met alle betrokken partijen, zoals de provincie.’’

Steenbakkers streeft naar een oprichting in deze collegeperiode, die loopt tot de verkiezingen in maart 2022. ,,We zijn bezig met een voorstel zodat het zo snel mogelijk staat.’’

Geen of weinig geld

Of er geld voor is, is ook nog een vraag. Na jaren van grote financiële tekorten heeft Eindhoven de balans weliswaar weer gevonden. Dit jaar stevent de gemeente af op een overschot van vele miljoenen maar voor structurele uitgaven is nog weinig of geen geld.

Knoop XL is het gebied ten noorden en ten zuiden van het spoor, grofweg tussen de Dommel en het Philips Stadion. Het stationsgebied moet het visitekaartje van Brainport worden. Op de plek van de VVV komen bijvoorbeeld drie hoge woon- en werktorens voor District E en richting de Dommel staat nog meer nieuwbouw gepland in Lichthoven. Ook een ondergrondse fietsenstalling bij het station maakt deel uit van het project.