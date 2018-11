Mei Li Vos wordt PvdA-lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen

Mei Li Vos zat tussen 2007 en 2010 en tussen 2012 en 2017 voor de PvdA in de Tweede Kamer. Nu is ze actief voor vakbond AVV, publicist en commentator op radio en televisie. Vos is 48 jaar en woont in Amsterdam.

Partijleider en fractievoorzitter in de Tweede Kamer Lodewijk Asscher kijkt uit naar de samenwerking met Vos. ,,Met haar hebben we een sterke lijsttrekker voor de Eerste Kamer. Samen gaan we richting de Provinciale Staten-verkiezingen in maart voor een samenleving waarin we zeker zijn van een eerlijke toekomst en vooruitgang bereikbaar is voor iedereen.’’