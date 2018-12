Mei Wah is ‘Aziatisch restaurant van het jaar’ volgens Gault&Millau

Vrienden in de onderwe­reld: Wie is Robert Sengers uit Eindhoven die werd vermoord?

12:45 ESBEEK/EINDHOVEN - De 40-jarige Robert Sengers die in 2004 koelbloedig werd vermoord bij een restaurant in Esbeek, heeft een lang crimineel verleden. De Eindhovenaar was jarenlang bevriend met bekende Amsterdamse onderwereldfiguren en werd in de jaren tachtig en negentig veroordeeld voor zware misdrijven. Vandaag is er iemand aangehouden voor de moord, maar wie was deze vermoorde crimineel? En wat gebeurde er op de bewuste avond van de moord?