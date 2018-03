Meierijstad loopt niet warm voor referendum over sleepwet

Bij een van de stembureaus, in basisschool Dommelrode in Sint Oedenrode, hadden om half twee 81 mensen gestemd. Om elf uur stond daar de teller op 43, anderhalf uur eerder op 20. In totaal hebben 1282 kiezers een stempas gekregen met de basisschool als aangewezen stemlokaal.

De meeste kiezers die in de ochtend in de school kwamen stemmen, waren ouder dan zestig jaar. Onder hen ook oud-burgemeester Piet Schriek en zijn vrouw Ada. Een stemmer vroeg zich af waar de stembiljetten waren met de namen van de kandidaten voor de gemeenteraad. Die biljetten waren er niet. Gemeenteraadsverkiezingen zijn in Sint Oedenrode niet nodig omdat die op 23 november 2016 nog werden gehouden. Even zo goed zijn woensdag alle gebruikelijke 42 stembureaus in Meierijstad geopend en bemand.