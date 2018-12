Meint Smit uit Eindhoven, pionier van 'het nieuwe goud', neemt alleen formeel afscheid

Net nu er zoveel erkenning komt voor fotonica en de Nederlandse overheid tientallen miljoenen uittrekt voor verdere ontwikkeling, gaat een van de grondleggers van de chips van de toekomst met pensioen. Feitelijk neemt professor Meint Smit alleen formeel afscheid van de TU/e. Officieel is hij al met leeftijdsontslag zoals hij het zelf noemt. In de praktijk is hij nog wekelijks op de universiteitscampus te vinden. Hij neemt deel in projecten en begeleidt twee promovendi, maar nu als vrijwilliger. En met zijn collega's werkt hij aan een soort bijbel voor chip-ontwerpers; een handboek voor het ontwerpen van fotonische chips.

Zelfrijdende auto's

Fotonische chips. Tot een jaar of vijf jaar geleden had de gemiddelde burger er nooit van gehoord. Inmiddels worden de optische chips, die informatie overdragen met licht in plaats van elektronen, gezien als het 'nieuwe goud' van Zuidoost-Brabant. Dankzij deze chips hebben we straks een nog sneller internet, vernuftige sensoren die voor betere gezondheid kunnen zorgen, precisierobots, slimme meetinstrumenten en zelfrijdende auto's. De verwachting is dat fotonica op termijn een markt wordt van meer dan honderd miljard euro. De EU heeft fotonica bestempeld als een van de vijf technologieën met de grootste economische potentie.

Optische communicatie

Nederland loopt wereldwijd voorop in deze technologie, mede dankzij pionier Smit. Onder zijn leiding wordt al sinds 1981 gewerkt aan chips voor optische communicatie; het versturen van data met lichtsignalen. Zijn onderzoeksgroep ontwikkelde essentiële bouwstenen voor optische chips en legde mee de basis voor het succesvol op de markt brengen van fotonica. Smit was jarenlang groepsleider in de succesvolle onderzoeksschool COBRA, die onlangs is opgegaan in het nieuwe Eindhovense Institute for Photonic Integration. "Onze wetenschappelijke kennis en de bedrijven die daaruit zijn voortgekomen, hebben gezorgd voor een wereldwijde voorsprong", zegt Smit. "Om die te behouden is koepelorganisatie Photon Delta opgericht om partijen rondom fotonica bijeen te brengen en meer bedrijvigheid op het gebied van fotonica te creëren." Deze innovatieve sector zou in Nederland in 2025 zo'n vierduizend nieuwe banen kunnen opleveren, is de schatting. Genoeg reden voor de provincie Noord-Brabant, Stichting Brainport en de TU/e om zich gezamenlijk hard te maken voor de verdere ontwikkeling van de Brabantse fotonicasector. Met succes: in de 'regio-envelop' heeft het rijk voor Brabant tientallen miljoenen voor fotonica gereserveerd.

Breedbandig signaal

Smit: "Optische chips zijn vooral goed in het oversturen van grote hoeveelheden informatie. We maken er al gebruik van in glasvezelcommunicatie waarin data worden overgebracht met lichtsignalen. Licht heeft kleur. Met een elektrisch signaal kun je één breedbandig kanaal overzenden, maar met licht kunnen we wel honderd kleuren naast elkaar gebruiken. Met iedere kleur kunnen we een breedbandig signaal transporteren; dus heb je veel meer capaciteit. Er zijn ook toepassingen die je met licht goed kan doen maar elektrisch niet. Zo werken we er aan om met licht scans te kunnen maken tot een paar millimeter in de huid of ander weefsel. Hiermee kunnen we in een vroeg stadium afwijkingen zoals kanker ontdekken. Een mogelijke toepassing is een pil die je inslikt en die van binnenuit een scan van je darmwand kan maken. De optische chips die wij hebben zijn zo klein dat je ze samen met een batterij in een pil van een bij drie cm kunt stoppen."

Radiogolven

Als jongeman studeerde Smit elektrotechniek in Delft. De eerste tien jaar van zijn carrière werkte hij in de microgolftechniek (radiogolven). In 1981 stapte hij over naar optische communicatie dat toen net in opkomst was. "Ik werkte bij de TU Delft. Daar startten ze een programma optische communicatie. Er werd een hoogleraar aangesteld van Philips, professor Acket, en die zocht een assistent. Mij leek het leuk om in een nieuw gebied te gaan werken. De eerste vijftien jaar hebben we besteed aan de ontwikkeling van componenten, twee daarvan worden nu wereldwijd toegepast. Vanaf 1995 zijn we bezig geweest met de ontwikkeling van circuits waarin we die componenten konden integreren en steeds complexere chips konden maken."

Bedrijven

Eind jaren negentig verhuisde de groep naar Eindhoven. Daar werd uiteindelijk een technologie ontwikkeld die het mogelijk maakt verschillende chips voor verschillende toepassingen te maken. Zo werd fotonica toegankelijk gemaakt voor kleinere bedrijven. ,,De afgelopen jaren is het in een stroomversnelling gekomen", constateert Smit. Hij geeft voorbeelden. "SMART Photonics, een spin-off van de TU/e en Philips, is begonnen met industriële productie van optische chips. En EFFECT Photonics, start-up van de TU/e, ontwikkelt datacommunicatieapparatuur gebaseerd op optische chips."

Toekomst

Nu commerciële bedrijven met praktische toepassingen van fotonica aan de slag zijn gegaan, werkt de TU/e alweer aan nieuwe technologie met nog meer mogelijkheden. Smit: "Zo werken we aan een chip die objecten ziet en de afstand tot die objecten kan meten. Daarvan zouden er in iedere auto een of meerdere kunnen komen. Er worden zo'n honderd miljoen auto's per jaar geproduceerd, dus dat gaat om enorme aantallen. Die chips zouden hier in de regio gemaakt kunnen worden door SMART Photonics als dat tegen die tijd een voldoende grote fabriek heeft. Dat zou een geweldige boost zijn voor de regio."