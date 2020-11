Meisje (11) zwaargewond door aanrijding met auto in Eindhoven

Mario Götze voelt zich na vier weken tevreden bij PSV: ‘Het hier en nu telt voor mij’

15 november Mario Götze vindt na vier weken dat hij met zijn komst naar PSV op de laatste dag van de afgelopen transferperiode een goede keuze heeft gemaakt. De 28-jarige Duitser sprak afgelopen week met de Duitse tv-zender ZDF onder meer over zijn kansen om weer terug te keren in ‘Die Mannschaft’, waarvoor hij al 63 keer uitkwam. ,,Het is mooi als de bondscoach iets positiefs zegt. Maar voor mij is het hier en nu belangrijk”, zei hij over de situatie.