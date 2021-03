Meisje (14) en hond geschept door auto in Eindhoven

Tijdens het uitlaten van de hond stak het meisje de weg over en werd samen met de hond geschept door een auto. Een flink stuk verderop kwam zij op de grond terecht. De trauma-arts die met de helikopter ter plaatse kwam ging mee in de ambulance. De vader van het meisje was kort na de aanrijding aanwezig en is door de politie naar Tilburg gebracht. Over de verwondingen van het meisje is verder niks bekend. De hond werd afgevoerd met de dierenambulance en maakt het goed.