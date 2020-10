Meisje met fiets, droom en oneindig veel tijd

‘Zo voelen mensen zich dus op hun trouwdag. De dag van mijn vertrek trouwde ik met mijn vrijheid.” Uit Leibbrandts’ boek Always the Sun.

Als tienjarige nam Leibbrandt zich voor om ooit naar haar voormalige thuis te fietsen. Anders dan reizen met het vliegtuig zou ze op de pedalen iedere meter van haar reis bewust ervaren. Als twintigjarige begon die reis in augustus 2015 vanuit de Eykmanstraat in Eindhoven. Anderhalf jaar later bereikte ze op eigen kracht Guilin in het zuiden van China, waar het expatgezin Leibbrandt voorheen twee jaar woonde.

Blogs

Leibbrandt versloeg haar avontuur in blogs. Ze ontdekte dat het Instagram-achtige pogingen waren, om te benadrukken hoe fantastisch het allemaal was. ,,Totdat ik de rauwe kanten van het alleen reizen meemaakte. In Turkije randde een man me aan en was duidelijk van plan om mij te gaan verkrachten. Ik kon wegkomen en was daarna zo woedend dat ik het ongezouten verhaal van me afschreef in mijn blog. Daarna ben ik eerlijker gaan schrijven. Over de prachtige imperfectie. Over huilend aan de kant van de weg zitten. Omtrent de magische eenvoud van een eindeloze snelweg in de bergen van Tadzjikistan, waar ik me heel klein en hongerig maar tegelijkertijd verbonden voelde met de wereld. Over de liefdevolle aandacht die wildvreemden voor je hebben.”

Leibbrandt, die twee rechtenstudies afrondde, verruilde op haar twintigste de taaie universitaire theorie voor de vrijheidservaring van het zelf kunnen kiezen. ,,Als puber genoot ik van fietsen en het gevoel van onafhankelijkheid. Later googelde ik ‘fietsen naar China’ en zag ik vooral uitdagingen. Je kunt het dus gewoon doen; naar China fietsen! Ik begon hier met anderen over te praten en voelde mijn vastberadenheid groeien bij iedere belemmerende opmerking: – hartstikke gevaarlijk een jonge vrouw alleen; waar haal je de moed vandaan; wat als je een lekke band krijgt – het motiveerde mij om mijn droom waar te maken. Want als je blijft hangen bij de risico’s en onmogelijkheden, dan gebeuren de mooie dingen ook niet.”

Kwetsbaar

Leibbrandt: ,,Natuurlijk ben je kwetsbaar als jonge vrouw die alleen reist. Maar juist daardoor ontmoette ik vooral in moslimlanden buitengewoon lieve en gastvrije mensen. Iran was geweldig. Mensen deelden alles dat ze hadden. Of dat nu een banket of een simpele rijstmaaltijd was.”

,,Nederlanders hebben bepaalde ideeën over wat comfort is. Dat zit hun geluk in de weg.”

,,Deze reis heeft mijn ogen en mijn hart geopend. Het viel me op dat Nederlanders snel geneigd zijn om te klagen. Er wordt gemopperd dat men het te druk heeft. Ik zie het als het verzamelen van ballast. Spullen, verplichtingen en afleiding. Mensen zitten hiermee hun eigen geluk in de weg, lijkt het wel. Ik verlang weleens terug naar de eenvoud van géén badkamer te hebben die ik moet schoonhouden, zodat ik ruimte over heb om mijn omgeving beter te ervaren. Dan is het tijd voor een fietstochtje.”

Always the Sun is in de Eindhovense boekhandels te vinden.