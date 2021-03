Meisje uit Eindhoven gewond na botsing met auto op de Parklaan

Opnieuw staan alle spelers en personeels­le­den van PSV salaris af om hun club in corona-tijd te helpen

6:33 PSV heeft net als alle andere clubs in het betaald voetbal te maken met een forse teruggang in inkomsten. Voor de tweede keer in een jaar maken alle personeelsleden van de club daarom een financieel gebaar. Ook worden investeringen uitgesteld. Tegelijkertijd komt algemeen directeur Toon Gerbrands met een oproep aan de regering.