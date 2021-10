Meldpunt moet eind maken aan late lijkschouwing in verpleeghuizen

De voorzitter van het landelijke keurmerk, Eindhovenaar Jos Buitelaar, hoopt met de meldingen voor elkaar te krijgen dat er een eind komt aan de uitzonderingspositie voor artsen in verpleeghuizen. In de wet staat nu dat een overlijden ‘ten spoedigste’ moet worden vastgesteld. Daarbij wordt algemeen aangenomen dat binnen drie uur na een overlijden een lijkschouwing plaatsvindt. Buitelaar: ,,Die termijn van drie uur wordt niet genoemd in de wet maar is wel belangrijk, omdat na een overlijden het afweersysteem stopt waardoor bacteriën vrij spel krijgen, en het gevolgen heeft voor het lichaam.” Het gevolg is dat een overledene dan niet altijd meer voldoende toonbaar is om opgebaard te worden.