Memorial voor gitarist Casper van Houtert in café Wilhelmina

Bij Oran­je-Rood zijn de dromen groot: ‘M’n ambitie is om het Nederlands team te halen’

De mannen van Oranje-Rood bewezen zichzelf zondag een behoorlijk slechte dienst door in de tweede helft van de clash met Pinoké niet thuis te geven. De Eindhovenaren verloren met 2-1 in het Amsterdamse Bos en moeten in de strijd om een ticket voor de play-offs in de achtervolging.

3 april