Meningen verdeeld over schrappen knip in Vestdijk Eindhoven

In de Stichting Detailhandelsplatform Binnenstad Eindhoven (SBDE) leven beide meningen zelfs naast elkaar, zegt voorzitter Bart Meijer. Hijzelf vreest dat de wachtrijen voor stoplichten weer toenemen als op de versmalde Vestdijk alsnog doorgaand verkeer wordt toegelaten. ,,Aan die automobilisten die door de stad rijden heeft de binnenstad niet veel. Dat levert alleen maar problemen op voor de mensen die wel in het centrum moeten zijn”, aldus Meijer. Maar hij heeft ook al ‘enthousiaste’ reacties gehoord. ,,Er zijn ook leden die zeggen ‘top’, want nu komt er een einde aan de chaos bij de knip: verkeer dat gevaarlijk draaide of via de Tramstraat weg probeerde te komen. Daar zit natuurlijk ook wel wat in.”