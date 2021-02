Mensen als Thijs, Ahmed en Anneke verzorgen al een jaar lang coronapatiënten op de intensive care van het Cathrien

PSV moet tegen Ajax weer opkrabbe­len na voorlopig gestrande jacht op top-32 van Europa

27 februari Wat trof Roger Schmidt vrijdagmorgen bij PSV aan na het dramatische einde in het Europa League-toernooi? De trainer schoot in de lach bij die weinig originele, maar wel noodzakelijke vraag. Zwaar aangeslagen oogde hij niet meer. ,,Nou, we zijn nogal moe”, gaf hij een uur of veertien na de uitschakeling tegen Olympiakos aan.