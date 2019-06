Mensen kijken op Wervelend Woensel

KWF-tocht Rotary brengt 33.000 euro op

23 juni EINDHOVEN - Tijdens de Midzomernacht Wandeltocht, georganiseerd door de Rotary Eindhoven-Zuid, is dit weekend meer dan 33.000 euro opgehaald voor het KWF. Het was de tweede editie van deze tocht, waar 750 mensen aan deelnamen. Vorig jaar waren er dat nog 350. De opbrengst toen was 15.000 euro.