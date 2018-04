'Mensen met autisme niet isoleren, maar beter laten samenwerken'

In het kader van de autismeweek van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) vond woensdagmiddag bij Fontys een autisme-informatiemarkt plaats met lezingen en workshops. De ict-school is de grootste van de Fontys-hogescholen. Er zijn 4000 studenten, van wie enkele honderden met autisme.

,,Dat is bij benadering, want we weten het niet van iedereen", zegt Vissers. ,,Het is niet altijd als zodanig benoemd. Je kunt ook een vleugje autisme hebben of enkele kenmerken. Maar mensen die bijzonder zijn moeten we leren waarderen. Ze bieden ook een toegevoegde waarde."

De Eindhovense wethouder Jacob Wedemeijer gaf acte de présence. ,,Autisme in de regio Eindhoven is bekend. ASML bijvoorbeeld is er druk mee bezig."

Wedemeijer gaf aan dat iedere jongere een studie moet kunnen kiezen, die studie vol moet kunnen houden, af maken en daarna een baan moet kunnen zoeken. ,,Ook daar zijn we als gemeente druk mee bezig."