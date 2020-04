‘Mensen met psychische klachten vinden online sneller behandeling’

,,Laten we dit moment dan maar aangrijpen om het anders denken over zorg onder de aandacht te brengen. Door die kennis op het platform Welshop heet te delen, zijn we makkelijk vindbaar.” Ondanks een groot en goed aanbod van voorzieningen zijn er in de Nederlandse gezondheidszorg ook tekortkomingen. Zo is binnen de psychische zorg de problematiek van de lange wachtlijsten een nijpende. Zeker in de huidige tijd, waarin COVID-19 om alle hens aan dek vraagt, kan het uitblijven van hulp tot nog grotere problemen leiden.

Strijd aangaan met wachtlijsten

Irene Helderman is Innovatiemanager zorg en IT bij GGzE en manager van Welshop: ,,Wij zijn twee jaar geleden onder de vlag van GGzE met een initiatief gestart dat de strijd is aangegaan met de wachtlijsten. Welshop is het platform dat onlinezorg matcht tussen de mensen op zoek zijn naar psychische hulp en de professionals en specialisten die deze hulp bieden. Alle zorg die op Welshop wordt aangeboden, is direct beschikbaar, zonder wachtlijst.”

Volledig scherm Irene Helderman, innovatiemanager zorg en IT bij GGzE en manager van Welshop. © Karin Van Berkel

Het online-aspect maakt dat locatie geen issue meer is: je kiest zorg bij de aanbieder die bij je past, ongeacht waar je woont en van waaruit de zorgaanbieder werkt. Door krachten te bundelen, kunnen hulpzoekenden snel aan de slag met een therapeut, een psycholoog of coach. Volgens behandelaars vinden patiënten het fijn dat ze tussen de afspraken door berichten kunnen sturen waarop ze dan snel een reactie krijgen. Ook het feit dat er geen reistijd is en dat je elkaar niet de hele tijd hoeft aan te kijken wordt als een pré ervaren. Cliënten ervaren bovendien dat je weinig technisch hoeft te zijn om op deze manier met elkaar te communiceren.

Te vroeg om grote veranderingen te zien

Helderman: ,,We hebben zorgverzekeraars en zorgaanbieders voor ons plan weten te winnen. De koplopers in online-zorg zijn nu bij ons aangesloten. We verwachten dat komend jaar ook andere zorgverzekeraars en zorgaanbieders dat zullen doen. Het is nog te vroeg om grote veranderingen in wachtlijsten te zien; wel zien we dat het gemiddeld aantal uren bij een deel van de cliënten lager is. De tijdswinst wordt ingezet om andere cliënten te helpen, daarmee kunnen cliënten dus sneller zorg krijgen en staan ze korter (of soms niet) op de wachtlijst.”