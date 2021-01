Meppen met reclamebord: officier eist taakstraffen

Die avond in september 2017 was er veel volk in café Millennium in Eindhoven. Een Poolse vrouw zou later de politie vertellen dat ze in haar billen werd geknepen door een man van Turkse komaf. Anderen zouden zeggen dat de Poolse vrouw samen met een landgenote wild danste, dronken was en de kroeg uit werd gezet. Hoe dan ook, het was onrustig en het werd knokken.