Merel Morre observeert voor nieuwe bundel op straat: ‘Mensen zouden zich kunnen herkennen ja’

‘Elke overeenkomst met bestaande personen, gebeurtenissen, plaatsen of entiteiten berust op zuivere opzet.’ Het is een deel van de disclaimer die Merel Morre (1977) inbouwde aan het begin van haar vijfde dichtbundel Vers gevangen. De bundel van de oud-stadsdichter van Eindhoven bestaat geheel uit op eigen observaties geïnspireerde gedichten. Of beter: een ‘flard’ van een situatie, zoals ze zelf zegt. Zoals een dialoog op een camping, een bezoek aan PSV of de supermarkt, een meisje ‘met dijen’ in skinny jeans, een dakloze in een auto of een man op leeftijd op skeelers. ,,Natuurlijk zit daar ook een hele bak invulling en interpretatie van mezelf in. Maar aan de situatie is niets verzonnen. Mensen zouden zich dus kunnen herkennen ja.”

Per ongeluk coniferen

Volledig scherm Cover ‘Vers gevangen’ © palmslag Zoals die jongen die ‘per ongeluk’ coniferen kocht bij het tuincentrum. Morre liep er op een vrijdagmiddag letterlijk tegenaan. ,,De situatie intrigeerde me. Waarom is zo’n jonge jongen niet met zijn vrienden iets leuks aan het doen, maar in zijn voortuin boompjes aan het planten? Ik liep er laatst weer langs. De coniferen zijn inmiddels helemaal bruin. Dat kon niet lang goed gaan, dat had ik toen al wel gezien.” De gedichten zijn geschreven vanaf de begintijd van de gedeeltelijke lockdown. Morre hield haar ogen en oren ‘en passant’ extra open. ,,Het was soms wel een uitdaging om observaties te doen, omdat het vaak stil was op straat en omdat ik mezelf ook veel minder voortbewoog.”

Gommers en Famke Louise

Toch is er nergens een link naar deze coronatijd. Ze was als dichteres wel bezig met deze ‘uitgeklede tijd’. ‘‘Heimwee’. Naar de stad zelf, maar ook heimwee naar de zorgeloosheid. Kunnen gaan en staan waar je wilt, mensen dicht bij elkaar, gewoon in hun blote mond’, schreef ze op haar social media-kanalen naar aanleiding van een eerder bezoek aan New York. Ook deelde ze een ode aan ic-arts Diederik Gommers. ,,Geweldig hoe hij dat gesprek aanging met Famke Louise.”

Ze deelde het gedicht op social media, zoals ze veel deelt met haar 33 duizend volgers op Twitter en tienduizend op Instagram. ,,Social media zijn voor mij een manier om deel te nemen aan het maatschappelijk gesprek. Met een oneliner, aforisme of een gedicht. Het is fijn om terug te horen dat iemand zich herkent in iets dat je geschreven hebt.”

Hoewel ze geen rasoptimist is, zitten Morre’s gedichten vol humor en liefde. In de alledaagse intermenselijke situaties die ze beschrijft zoekt ze altijd naar iets liefdevols of de ‘goede bedoelingen’. Naar de zachtheid van de banaliteit. ,,Je kunt het woord ‘crocs’ uitspreken met veel afschuw, maar ook met liefde.” Iets dergelijks geldt bijvoorbeeld voor mensen die kibbeling eten op de markt. ,,Ik betrapte mezelf erop dat ik daar aanvankelijk een oordeel over had. Dat besef keerde zich tegen mij. Je kunt juist ook hele mooie kleine verhalen zien in dat soort situaties.”

Lege woorden

In de gedichten van Morre staat geen woord teveel. Op het eerste gevoel soms juist een woord te weinig. ‘Lege woorden’, noemt ze die, die alleen in je eigen hoofd aanvult. ,,Het is niet mijn stijl om volledig te zijn in volzinnen. Met het weglaten krijg je soms een betere cadans en roep je vaak een duidelijker boodschap op, een krachtiger gevoel.”

‘Vers Gevangen’ van Merel Morre verschijnt 13 november bij Uitgeverij Palmslag, maar is nu al te bestellen. paperback, 85 pagina’s, ISBN 9789493059672, 15,95 euro.