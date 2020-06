Merendeel reizigers in Eindhoven draagt mondkapje in openbaar vervoer

VIDEO/UPDATE Acht verdachten aangehou­den na bedreiging op camping Aalst in Gelderland in Best, Vught en Rotterdam, verdachten o.a. uit Eindhoven en Breda

14:01 BEST - Een auto is zondagmiddag na een achtervolging door de politie tegen een boom gebotst op de Schansweg in Best. De politie heeft met getrokken wapens de verdachten uit de auto gehaald. Bij de aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. In de auto werd een vuurwapen gevonden. Drie mannen zijn aangehouden. De omgeving werd afgezet.