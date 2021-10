Met 16 kinderen vertrokken de Verdonckjes uit Valkenswaard in 1955 naar Australië. Wie heeft er nog contact met dit gezin?

EINDHOVEN - Uit liefst achttien personen bestond het Valkenswaardse gezin Verdonck dat in 1955 naar Australië emigreerde. Hier bij vertrek op de foto vastgelegd door Frans van Mierlo. Hoe is het de gezinsleden vergaan aan de andere kant van de wereld? We komen via d.hoekstra@ed.nl graag in contact met mensen die meer informatie hebben. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto’s.

Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via d.hoekstra@ed.nl.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm De huldiging van biljartkampioen Henk Scholte in Eindhoven. © Frans van Mierlo

Een kleurrijk persoon en een buitengewoon getalenteerd biljarter. Zo omschrijven lezers Henk Scholte die op de foto van vorige week wordt gehuldigd als Nederlands kampioen in 1955. Het was zijn eerste titel van vele, zo zal later blijken. De foto is genomen voor de deur van het café van zijn ouders aan de Boschdijk.

Geboren in Tarakan

Cees Sprangers schreef in zijn boek Encyclopedie van de Ereklasse liefst vijf pagina’s over Scholte die in 1932 werd geboren in Tarakan (Nederlands-Indië). Een jaar later verhuisde het gezin naar Nederland waar zijn vader dus in Eindhoven een café begon.

In dat café leerde Scholte de beginselen van het biljarten. Zijn eerste succes is een finaleplek op het NK tweede klasse in 1951. Scholte blinkt uit in verschillende klassen en doet mee aan 54 Nederlands kampioenschappen. Hij wint 22 keer en eindigt 49 keer op het podium.

Duizend gulden

Ton van der Breggen was erbij in 1970 toen Scholte meedeed aan het NK Libre dat destijds gehouden werd in een café in Zeelst. ,,Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Piet Vet beloofde een Veldhovense aannemer 1000 gulden aan Henk als hij een serie van vijfhonderd caramboles kon maken. Piet mocht afstoten en daarna tikte Henk in zeventien minuten de serie vol. Wij hielden de tijd bij en Henk incasseerde vrolijk de stapel biljetten.’’

Welkome inkomsten, want van het biljarten zelf werden zelfs de toppers niet rijk, zo weet Sprangers. ,,Aan de winst van een NK hielden ze een beker en met wat geluk een nieuwe televisie over. Veel spelers organiseerden daarom zelf demonstratiewedstrijden, maar dat mocht eigenlijk niet van de bond. Het leidde tot veel onvrede en zelfs tot de oprichting van de Nieuwe Nederlandse Biljart Bond waarnaar ook Scholte overstapte. Een initiatief dat na dik een jaar echter weer doodbloedde.’’

Broze gezondheid

Terug bij de oude bond blijft Scholte winnen, ook internationaal. Zeven keer wordt hij Europees kampioen en op de wereldkampioenschappen haalt hij twee keer de finale. Als hij in 1971 een punt zet achter zijn carrière, raakt Scholte uit beeld. Pas in 1996 duikt hij weer op in een interview. Zijn gezondheid is broos door meerdere lichte hartaanvallen en twee hersenbloedingen. Twee jaar later komt het bericht dat Scholte is overleden.