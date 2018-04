Met 166 km/u door bebouwde kom in Eindhoven: dronkaard (23) van weg geplukt

'A.F.Th. van der Heijden krijgt huis in Eindhoven'

21 april GELDROP Een A.F.Th. van der Heijden huis in Eindhoven. En een fietsroute langs plekken die een rol hebben gespeeld in het leven of de boeken van de schrijver. Met die plannen is de Werkgroep Van der Heijden-wandeling nu bezig. Renny de Bruyn, een van de initiatiefnemers en organisatoren van de Van der Heijden wandeling, maakte dit zaterdag bekend bij de officiële ingebruikname van de A.F.Th banken in Geldrop.