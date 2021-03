Met afvalknijper en vuilniszak de wijk in

Schmidt lijkt in Alkmaar eindelijk weer zijn ogenschijn­lijk favoriete PSV-basis op te kunnen stellen

10:05 PSV staat zondagmiddag in Alkmaar voor de laatste nationale topwedstrijd van het seizoen. Trainer Roger Schmidt lijkt te kunnen beschikken over het team dat voor de winterstop zijn favoriete basiself leek te gaan worden, al heeft de coach dit seizoen ook vaak verrast met zijn opstellingen. Daardoor is het soms lastig om te doorgronden welke elf namen hij het liefst op papier zou zetten.