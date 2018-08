Met afvalmateriaal samen een tapijt van vrede leggen

Herinrich­ting Kosmoslaan Eindhoven start vanaf maandag

20:02 EINDHOVEN - De Kosmoslaan in Eindhoven is vanaf maandag helemaal afgesloten voor werkzaamheden aan de herinrichting. Tot half december is er geen doorgaand (sluip)verkeer mogelijk op de weg tussen Sterrenlaan en Airbornelaan.