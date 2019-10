Met alle Eindhovenaren samen de eenzaamheid te lijf

EINDHOVEN - Het was de 'Week tegen Eenzaamheid’. Ook in Eindhoven was er aandacht voor dit thema, zoals het uitdelen van complimentenkaarten en een bijeenkomst van Eindhoven in Contact. Zij willen eenzaamheid Eindhoven breed aanpakken.



'Vriendelijkheid kent geen tijd’, ‘Je straalt rust uit’, ‘Een groet doet goed (ook aan een onbekende)’. Zomaar een paar spreuken en complimenten die zaterdag aangeboden werden op de weekmarkt op de Woenselse Markt in Eindhoven.



Seniorenwerker en Riky Keijzers deelt de complimentenkaartjes uit om aandacht te vragen voor het thema eenzaamheid en als mensen willen, gaat ze een gesprek aan. ,,Voorbijgangers reageren terughoudend. Veel mensen vragen of het iets kost, maar mensen die een kaartje pakken zijn er blij mee. Mensen worden erdoor geraakt."

Klein onderdeel

Deze week was de 'Week tegen Eenzaamheid'. Door heel het land was er aandacht voor dit thema. Complimenten uitdelen op de Woenselse Markt is daar een klein onderdeel van, maar wel waar het begint. Kleinschalig in de buurten zelf, met een gesprek en aandacht voor elkaar.

De actie van Keijzers wordt mogelijk gemaakt door Stichting Eindhoven in Contact. Tom van Campen en Jeroen Pijnenburg zijn twee jaar geleden een groep gestart om het onderwerp 'eenzaamheid' Eindhoven breed aan te pakken met betrokkenheid van alle Eindhovenaren. Hun doel is om in 2025 zo ver te zijn dat het taboe rond eenzaamheid is doorbroken en dat het thema bespreekbaar is. Pijnenburg: ,,In Eindhoven zijn 20.000 chronisch eenzamen en dat zijn niet alleen senioren maar ook tweeduizend jeugdigen.”

Studenten

Dit blijkt ook uit onderzoek van Michelle van Rensch van Tint (TU/e). Van Rensch heeft onderzoek gedaan naar eenzaamheid onder studenten. ,,Het blijkt dat veel studenten eenzaamheid ervaren. Zowel onder nationale als internationale studenten. Zij missen de verbondenheid.

Eindhoven in Contact heeft vorige week weer een nieuwe stap gemaakt. In de Effenaar kwamen diverse partijen, uit de zorg, het bedrijfsleven, buurtorganisaties en welzijnswerk bij elkaar om een lerend netwerk te starten. ,,We gaan met elkaar aan de slag om te kijken wat een ieder aan kennis in huis heeft, welke wensen of kennis nog nodig is en hoe we de aanpak gaan invullen", zegt Van Campen. ,,De uitdaging is om verbinding te zoeken in héél de stad met zorg- en welzijnsorganisaties, het bedrijfsleven en de techniek om eenzaamheid bespreekbaar te maken", vult Pijnenburg aan.

Vragen stellen

Maar wat is een lerend netwerk? ,,Een lerend netwerk is een plek om kennis te delen. Samen leren door te luisteren en vragen te stellen", zegt Miranda Rotmensen van C-Craft, een van de bedrijven die zich inzet voor Eindhoven in Contact. Door een interactieve workshop krijgt zij helder welke ervaringen, informatie en kennis binnen de groep aanwezig zijn.

Maar hoe bespreek je eenzaamheid? Socioloog Eric Schoenmakers van Fontys Hogeschool geeft de lezing 'omgaan met eenzaamheid'. Zijn uitgangspunt is niet het oplossen van eenzaamheid, maar omgaan met eenzaamheid. Hij is bezig met het ontwikkelen van een gespreksmodel hoe je een gesprek aan kan gaan. ,,Eenzaamheid ontstaat niet zomaar, dat is gerelateerd aan gebeurtenissen in iemands leven, een overlijden of scheiding. De aanpak is maatwerk. Is iemand eenzaam? Dat zie je niet aan de buitenkant. Dit kom je te weten door een gesprek en goed te luisteren."

Website