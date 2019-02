Met Art of Living is Eindhoven een geluksatelier rijker

EINDHOVEN - Art of Living (AoL) opende zaterdag officieel haar deuren in de Breitnerstraat. In een openingsinterview door sportverslaggever Jan Roelfs, gunde Lenny Kuhr de bezoekers een openhartige blik in haar belevingswereld.

,,Het klinkt misschien idealistisch”, zegt Anja van Mierlo, een van de vrijwilligers van de Eindhovense locatie. ,,Maar als je weet dat de beweging al 35 jaar actief is in 155 landen, dan kun je wel zeggen dat we bestaansrecht hebben. Wereldwijd komen mensen wekelijks samen om te mediteren en ademtechnieken te leren.”

Over Art of Living zegt van Mierlo: ,,Sri Sri Ravi Shankar inspireerde met deze beweging wereldwijd al miljoenen mensen om stress te verminderen en vrede in zichzelf te vinden. Hij wil ons eraan herinneren dat mensen ongeacht de verschillen in afkomst, religie of cultuur allemaal hetzelfde doel hebben: In harmonie, solidair en vreedzaam samenleven. Dat willen we hier in Eindhoven graag verder ontwikkelen.”

Quote “We willen het allemaal en het is dichtbij: geluk zit achter je ademhaling.” Anja van Mierlo

Volledig scherm Eindhoven, de opening van het Art of Living centrum. Hier worden o.a. yoga, adem- en meditatiecursussen gegeven. Met Lenny Kuhr geïnterviewd door Jan Roelfs . © Fotopersburo van de Meulenhof BV

De van oorsprong Eindhovense Lenny Kuhr zegt tijdens het interview: ,,Zonder ademen kunnen we niet leven. Maar er is een groot verschil in hoe je ademt. Ik had lange tijd een gevoel van heimwee, een voortdurend verlangen naar thuis. Maar dat ‘thuis’ is er al, dichterbij dan je huid.”

Toen Kuhr in 1993 haar stem verloor ontdekte zij dat ze niet was wie ze dácht te zijn. Door stil te zijn en naar haar innerlijke stem te luisteren, ontdekte ze een verfijnd gevoel van geluk dat al in haar zelf aanwezig was.

Ware liefde in jezelf

Jan Roelfs ondervond tijdens een tiendaagse stiltetraining dat de ware liefde in jezelf zit. ,,Het was niet makkelijk. Het deed soms letterlijk pijn in mijn buik en daar moest ik doorheen. Maar op een bepaald moment voelde ik me voor het eerst in mijn leven verliefd op mezelf. Nu weet ik dat dit pure levensvreugde is en die wil ik met andere mensen delen.”

Roelfs en Kuhr doen dagelijks hun adem oefeningen waardoor ze zich ontspannen en vol vertrouwen voelen. ,,Art of Living is een geschenk aan de mensen van Eindhoven”, zeggen beiden.

Na afloop van het interview gaan de bezoekers in een drietal workshops ervaren wat het effect van bewust ademen en meditatie is. Meer: artofliving.org/nl