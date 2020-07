Met Avans vestigt zich een derde school op BIC in Eindhoven

Waarnemend directeur Martin Rodenburg van Avans zegt niet te willen spreken van een verhuizing. „Het is een nieuw type onderwijs dat past bij de transformatie die wij doormaken. Met deze groep gaan we technische thema's aanpakken die aansluiten op Smart Industry. Deze modernisering van de industrie, waarbij alle onderdelen in het productieproces digitaal met elkaar communiceren, wordt op het BIC al deels in praktijk gebracht. Onze studenten volgen onder meer workshops of colleges van mensen in de praktijk op de BIC.”



Nadat de eerste minor in februari is beëindigd komt een groep derdejaars studenten naar Eindhoven, zegt Rodenburg. „We hebben in het gebouw een eigen ruimte gehuurd waardoor we ook echt fysiek aanwezig zullen zijn. We willen graag vol meedraaien in het ecosysteem van de BIC. Met veel gezamenlijke faciliteiten zoals vergaderruimtes en kantine, zodat er veel interactie is met mensen van bedrijven en andere scholen. Dat is ook leerzaam voor onze docenten die erg enthousiast zijn en waar we er in het begin zo'n vijf van stationeren. We willen dit af laten stralen op de onderwijsvernieuwing in onze school in Den Bosch.”