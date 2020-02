Met de sportschool een rondje door de buurt in Eindhoven

Video Martin Luirink uit Waalre wint WK indoorroei­en: ‘In een boot sla ik zo om’

9:00 EINDHOVEN – Dat roeien niet alleen op het water een topsport is, bewijst Waalrenaar Martin Luirink (60). Tijdens het WK indoorroeien, dat begin februari plaatsvond in Parijs, wist de clubkampioen van Roeivereniging Beatrix Eindhoven twee wereldtitels in zijn leeftijdscategorie te behalen.