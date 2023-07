Met de wc-rol onder je arm naar de wc op Buurtcamping Strijp

Update Nachtelij­ke explosie bij woning in Eindhoven schrikt buurt op, zwaar vuurwerk beschadigt voordeur

EINDHOVEN - Door een explosie bij een huis in Eindhoven is in de nacht van zondag op maandag de voordeur flink beschadigd. Bij de woning aan de Jan van Eyckgracht ontplofte zwaar vuurwerk, bleek na onderzoek van de technische recherche van de politie. Niemand raakte gewond.