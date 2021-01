Met derde topvrouw is Raad van Toezicht TU/e compleet

EINDHOVEN - Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink is benoemd in de Raad van Toezicht van TU/e. Die is met vijf leden weer compleet en passend in het beleid van de TU/e, de vrouwen zijn in de meerderheid. De nieuwe toezichthouder is ervaren als bestuurder en ze is bekend met de tech-industrie. Ze is onder meer voorzitter van de Nederlandse ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME en bestuurslid van werkgeversorganisatie VNO-NCW en lid van de Cyber Security Raad. Van 2003 tot 2011 zat Dezentjé Hamming-Bluemink in de Tweede Kamer. De Raad van Toezicht TU/e bestaat verder uit ASML-topman Peter Wennink (voorzitter), prof. Coen Teulings, oud-directeur CPB, Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER en Louise Gunning, president-commissaris van de Schiphol Group.