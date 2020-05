Met dertig man in het theater? ‘Een onzinnige regeling’

Oud-Eindho­venaar Tom van den Nieuwen­huij­zen geïnstal­leerd in de Tweede Kamer voor GroenLinks

15:24 Tom van den Nieuwenhuijzen, voormalig wethouder in Son en Breugel en oud-gemeenteraadslid in Eindhoven, is donderdag beëdigd tot lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks. Daarmee volgt hij Isabelle Diks op, die binnenkort aantreedt als wethouder in Groningen.