Met dieet ADHD te lijf, medicijnen niet meer nodig

Een soms onhandelbaar jongetje van 7 jaar met ADHD dat verandert in een lief en rustig knaapje, louter door een aangepast dieet. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar voor dit Eindhovense gezin is het de realiteit. ,,anderhalve week na het starten van het dieet konden wij stoppen met de Ritalin. Ik ga de laatste pillen, nu we bijna een jaar verder zijn, binnenkort ritueel verbranden", zegt de moeder die haar verhaal anoniem wil doen om de privacy van hun zoontje te beschermen.

In Wageningen staan Dr Saartje Hontelez en Dr Juri Matualatupauw klaar om wetenschappelijk onderzoek te doen onder honderd jongetjes met ADHD die het zogenaamde fewfoods-dieet volgen, ook wel het RED-dieet genaamd.

Hersenscan

Van de deelnemertjes wordt voorafgaand- en na afloop van het fewfoodsdieet een hersenscan gemaakt. Dit zodat men kan zien wat de invloed van het dieet is op de werking van de hersenen. Daarnaast wordt ook onderzoek gedaan naar werking van het dieet op de darmfunctie doormiddel van onderzoek van bloed, urine en ontlasting.

De Wageningse wetenschappers werken bij dit onderzoek nauw samen met de Eindhovense gezondheidswetenschapper dr. Lidy Pelsser. Zij doet al vele jaren onderzoek naar de relatie tussen voeding en ADHD en leidt in Eindhoven het Pelsser RED Centrum. Zij publiceerde in 2011 in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet een artikel over het verband tussen ADHD en voedsel. Daar werkten ook artsen uit onder meer het Catharina Ziekenhuis Eindhoven en het Radboud Ziekenhuis Nijmegen aan mee.

Dit onderzoek toonde aan dat bij zes van de tien kinderen die het fewfoods dieet (RED dieet) hebben gevolgd voeding de oorzaak was van ADHD. Na het volgen van fewfoodsdieet (5 weken) was hun ADHD verdwenen en waren het ‘’doorsnee’’ kinderen geworden.

Voeding

Het Wageningse onderzoek dat onlangs is gestart heeft als doel dat het fewfoodsdieet uiteindelijk overbodig wordt gemaakt. Dat er een simpele manier wordt gevonden om aan te tonen bij welke kinderen met ADHD voeding een rol speelt. Op deze manier wordt het onderzoek naar de relatie tussen voeding en ADHD eenvoudiger en toegankelijker voor meer gezinnen.

,,We zijn al begonnen met de eerste kinderen", zegt onderzoekster Hontelez. De zoektocht naar kinderen die kunnen deelnemen is nog gaande, maar er zijn voldoende deelnemertjes om alvast te beginnen. Het moeten rechtshandige jongens zijn tussen de 8 en 10 jaar met ADHD (Attention-deficit Hyperactivity Disorder). Dit omdat de hersenactiviteit van rechtshandigen anders is dan van linkshandigen. Hontelez verwacht begin 2020 met de eerste conclusies naar buiten te kunnen komen.

Voor de Eindhovense moeder is het effect al bewezen. Na eigen onderzoek kwam het Eindhovense echtpaar in contact met het instituut van Pelsser, die hun zoon een RED-dieet voorschreef. Nu bijna een jaar later weten zij dat bij hun kind voeding de oorzaak was van zijn ADHD. Hij reageert bijvoorbeeld op rundvlees, eieren en peulvruchten. Zolang hij deze producten niet binnenkrijgt is hun zoon een 'doorsnee' kind zonder ADHD. ,,Vergelijk het met een allergie tegen katten. zolang je deze niet in huis haalt is er niets aan de hand", zegt de moeder.

Zij wil het onderzoek van Hontelez en Matualatupauw onder de aandacht brengen omdat nog niet alle honderd benodigde jongetjes zijn gevonden. ,,Als moeder wil ik er alles aan doen en zoveel mogelijk ouders bereiken die, net als wij vorig jaar, zoekende waren."