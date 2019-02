Met dit lenteweer gaan veel groene vingers al kriebelen

Het is volgens de kalender nog winter, doorgaans niet de periode om al te gaan tuinieren. Maar dit jaar? ,,Op zaterdagen hangen ze hier nu al met de benen buiten”, zegt Ad van Best. Hij heeft sinds mei een twee perceeltjes op volkstuinencomplex Groen Gennip en die ligt er al verbazingwekkend goed bij. Terwijl Van Best druk in zijn tuintjes in de weer is, leest Mechtild Verbiest de krant in de vroege lentezon. Wie voorbij het gebrek aan groen kijkt, ziet eigenlijk niets dan lente. De nectarine- en amandelbomen kleuren al roze van te vroege bloesem. De zon schijnt overdadig op blote schouders en op sommige tuintafels verschijnt een fles wijn. Want van tegels leggen en harken krijg je dorst.