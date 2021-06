Met een gevel vol zwart-wit portretten sluit de Internationale School een coronaschooljaar af: ‘We pakken het moment van weer samen zijn’

Allebei 90 jaar oud, maar ‘oud en eenzaam’ kennen ze niet: Eindhoven­se tweeling denkt over veel dingen hetzelfde

24 juni EINDHOVEN - De tweeling An en Adrie Heldoorn uit Eindhoven is van de week negentig jaar geworden. ‘Oud en eenzaam’ kennen ze niet. ,,Wij krijgen een lantaarnpaal aan het praten. Dat is een luxeprobleem.”