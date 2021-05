Met een komkommerwrap en huisgemaakte heksenkaas genieten in het park

EINDHOVEN - Nu Nederland de teugels langzaam laat vieren, blijkt het bij mooi weer druk in de Eindhovense parken. Sommigen zitten liever in het gras onder de fluitende vogels dan op een druk terras. Wie dan zin heeft in iets lekkers, kan nu kiezen voor een ad-hoc picknick. Even bestellen en uurtje later: picknicken maar.

Zodra het weer het toelaat, zit Myra Bettonville op haar bakfiets met hulpmotor. Dan rijdt ze langs zes parken in het zuiden van Eindhoven: Stadswandelpark, Genneper Parken, Ton Smitspark, Anne Frank-plantsoen, Dommelplantsoen en het Lex en Edo Hornemannplantsoen om de kartonnen picknickdozen af te leveren. De Karpendonkse Plas bezoekt ze eenmaal daags. Voor andere locaties kan de bestelling thuis in de Staringstraat worden afgehaald.

Quote We merkten meteen dat in de parken langs de Dommel veel mensen op een kleedje naast het water zaten te genieten Myra Bettonville

Bettonville (47) verhuisde vorig jaar vanuit Son en Breugel naar de Schrijversbuurt, weer terug in haar vertrouwde Eindhoven. ,,We merkten meteen dat in de parken langs de Dommel veel mensen op een kleedje naast het water zaten te genieten.” Met haar ervaring in de horeca zag ze meteen mogelijkheden. Na een paar maanden voorbereiding had ze eigenlijk iets eerder willen beginnen, maar dat bleek in de koudste april sinds 1986 niet zo’n goed idee. Nu de temperatuur voorzichtig stijgt, gaat het dan toch gebeuren.

Keuze uit drie boxen

Klanten plaatsen hun bestelling op picknick040.nl, met vermelding van de locatie. Het liefst een uur vooraf, maar als de herboren Eindhovense toevallig in de buurt is, kan ze sneller leveren. Voorlopig is er keuze uit drie boxen, later wordt het menu uitgebreid. De Picnickbox voor twee personen à 28 euro bevat wel veel lekkers: een Franse baguette, brie met druiven, een komkommerwrap met huisgemaakte heksenkaas, tapenade, pesto, huisgemaakte knoflookboter, nootjes, olijven, pico’s, pittige popcorn en borrelworstjes. Ook is er een vegan box, suiker- en glutenvrij en een kinderbox, mét een frisbee en bellenblaas.

Sommige lekkernijen maakt Bettonville in haar eigen keuken, maar veel haalt ze op speciale adressen in de stad. De olijven komen van de Woenselse Markt, de nootjes van Wine and Nuts.

Nog maar nauwelijks begonnen, zijn er al plannen voor een verdere ontwikkeling. Zo heeft ze al contacten met restaurants die iets speciaals voor de boxen kunnen aanbieden en zo hun bekendheid kunnen vergroten. En volgend jaar is er ruimte voor Picnick020 en Picknick010. Maar voorlopig zit Myra Bettonville vijf dagen per week tot zeven uur ’s avonds vooral op haar bakfiets.