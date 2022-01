Met een stuiterbal en jojo aan de slag voor lessen Stedelijk College Eindhoven in duurzaamheid en energie

Stewardessen en piloten ontvangen woensdagmiddag jongens en meisjes uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen op het Stedelijk College Eindhoven, locatie Henegouwenlaan. Zij wijzen de leerlingen de weg tijdens de Bike & Walk binnen de school, waar de energie-lessenpakketten klaarliggen om opgehaald te worden. Om vervolgens weer naar buiten te gaan voor een beker warme chocolademelk bij de brandende houtkorven.

Doel van het lessenpakket is om leerlingen bewust te maken van duurzaamheid en energie. De zo’n driehonderd leerlingen die zich hebben opgegeven, komen met de fiets naar school en mogen lopend naar binnen om het pakket op te halen (Bike & Walk). In het pakket: een stuiterbal, een lichtgevende jojo, een theezakje en ijsblokzakje en de instructielessen. Spullen die nodig zijn om online energielessen te volgen tijdens een geschiedenis- of natuurkundeles of een Engelse les.

Maar voor de meeste kinderen is het toch vooral een kans om even binnen te spieken op de school waar ze misschien naartoe gaan na de basisschool.

Sfeer proeven

Niels (10) is niet per se voor het lespakket gekomen, meer voor de gelegenheid om even binnen te kijken. Hij gaat de lessen overigens wel volgen. Samen met zijn moeder is hij op de fiets gekomen. ,,Het is een mooie combinatie met de online open dag. Zo kan Niels toch een beetje van de sfeer proeven en heeft hij de route al een keer gereden”, zegt zijn moeder. Ouders die mee zijn gekomen, mogen trouwens niet naar binnen. Zij moeten buiten op hun kinderen wachten in verband met de richtlijnen voor corona.

Inaya (11) en haar vriendin Lizie (11) denken dat ze allebei naar het Stedelijk willen. Met de warme chocolademelk in de hand staan ze nog even na te praten. Inaya: ,,Ik ben wel bezig met het klimaat. Ik gooi niks meer op straat, maar in de prullenbak. Maar ik ben nog niet van alles op de hoogte, daar hoop ik nog over te leren.” ,,Maar korter douchen, dat gaat niet lukken bij mij”, zegt Lizie lachend.

Hoog in het vaandel

De keuze voor een energie-lespakket is niet voor niks gekozen. De school zit in een duurzaam en energieneutraal gebouw en heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. ,,De komende periode gaan we een nieuw schoolplan schrijven. Voor het wereldburgerschap onderwijs willen we de zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s of ook wel genoemd Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties) integreren in het lesprogramma. Voor een internationale, meertalige school zijn dit cruciale thema’s en duurzaamheid en energie passen daarbij”, vertelt directeur Erna Brummel.

Leerlingen én leerkrachten zijn druk geweest om de Bike & Walk te organiseren om iets extra’s te bieden. Met het energie-lespakket kunnen de kinderen toch kennismaken met een docent en een les volgen. De combinatie met de open dagen is daarom niet voor niks gekozen. Brummel: ,,Je wilt heel graag laten zien wat voor een school je bent en dat gaat in deze coronatijd niet zoals je wilt. We hopen op deze manier dat we kunnen laten zien waar Stedelijk College Eindhoven voor staat. En hopelijk zien de bezoekers dat ook na deze dagen.”

De online open dagen en de energielessen zijn op vrijdag 21 en zaterdag 22 januari te volgen op: stedelijkcollege.nl/henegouwenlaan