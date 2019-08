‘Met een wachtlijst stuur je slachtoffers van seksuele uitbuiting in Eindhoven terug naar de criminelen’

Vorige week kreeg ze ineens een telefoontje: in Eindhoven was een zestienjarige prostituee aangetroffen. Of er voor het meisje een veilig onderkomen kon worden geregeld. Zeker, was het antwoord van Daniëlle van Went van het Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd)Prostitutie in Eindhoven. „Iedereen begrijpt dat je zo’n meisje niet aan haar lot over kunt laten en meteen moet helpen.”