Met Groningse nuchterheid heeft Klaas veel bereikt

Nijmeijer (73) is een geboren en getogen Groninger, maar sinds hij in Eindhoven woont, in de wijk Blixembosch, heeft hij zich hard gemaakt en ingezet voor het verbeteren van de leefbaarheid en de onderlinge verbinding van de bewoners. Onder zijn hoede zijn er onder andere het jongerencentrum, Blixembosch Buiten en de buurtpreventie gekomen.

In 1997 is Nijmeijer met zijn vrouw Conny afgezakt naar het zuiden. Nog in het zelfde jaar sluit hij zich aan bij de verkeerscommissie. Na zijn pensioen in 2009 duurt het niet lang of hij wordt gevraagd als voorzitter voor de wijkvereniging. ,,Stilzitten kan ik niet. Dus na 38 jaar bij de bank en in de medezeggenschapsraad gezeten te hebben, dacht ik dat voorzitterschap, dat moet lukken”, vertelt Nijmeijer.

In 2011 neemt hij bovendien het penningmeesterschap op zich voor het Bewonersplatform Woensel-Noord. Het festival Wervelend Woensel, het Preventieteam inbraak zijn, mede door zijn inzet, financieel mogelijk gemaakt.

,,Klaas heeft met zijn Groningse nuchterheid bij beide organisaties veel voor elkaar gekregen wat betreft leefbaarheid”, zegt Bert Nieuwenhuis, lid van de wijkvereniging.

Als Nijmeijer terugblikt, ziet hij het realiseren van de ontsluitingsweg Buitendreef als een van de hoogtepunten, waardoor het verkeer over Sprookjesbosch en langs de school De Vuurvlinder verminderde. Dieptepunten kan hij niet benoemen. ,,Misschien zaken die niet gelukt zijn, zoals een kerstmarkt. Lastig vond ik dat bevlogen vrijwilligers moeizaam contact krijgen met de gemeente en te laat geïnformeerd worden over zaken.”

Nieuwenhuis gaat Nijmeijer enorm missen, maar ook zijn vrouw Conny. ,,Beiden hebben veel vrijwilligerswerk gedaan. Ik betreur het dat ze vertrekken. Ik ga Klaas missen als bijzonder adviseur. Hij had goede contacten binnen de vereniging en wijk, maar ook met veel Eindhovense bestuurders, wiens vertrouwen hij genoot. Hij is een diplomatieke spreker.”

Het echtpaar Nijmeijer gaat terug naar Veendam in het noorden. Het huis is verkocht, de verhuiswagen besteld en 18 oktober is het definitieve vertrek uit Eindhoven. Het valt de geëmotioneerde Nijmeijer niet gemakkelijk om afscheid te nemen. ,,Ik zet een streep onder een leerzame periode en een prachtige tijd hier in Eindhoven, voor zowel mezelf als voor mijn vrouw.”